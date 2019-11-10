Beşiktaş'ta Şeref Görkey anıldı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 15. yıl dönümünde andı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 15. yıl dönümünde andı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şeref Görkey için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.
Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği törene, divan kurulu üyeleri, Görkey'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık