Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Şeref Görkey anıldı
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Beşiktaş'ta Şeref Görkey anıldı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 15. yıl dönümünde andı.

Beşiktaş'ta Şeref Görkey anıldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 15. yıl dönümünde andı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şeref Görkey için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği törene, divan kurulu üyeleri, Görkey'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Zincirlikuyu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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