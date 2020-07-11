Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bu sözlerle maçı çevirdi: 'Alacağız diyenlerle devam edeceğiz' - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bu sözlerle maçı çevirdi: 'Alacağız diyenlerle devam edeceğiz'

Spor Arena / İsmail ER - 47 yaşındaki teknik adamın 8 dakikada 2 gol yiyen takımını, "Geçen haftaki Kayseri maçında kaza yaptık. Bundan ders almayan varsa aramızda çıkıp dürüstçe söylesin ve burda kalsın.

Spor Arena/ İsmail ER - 47 yaşındaki teknik adamın 8 dakikada 2 gol yiyen takımını, "Geçen haftaki Kayseri maçında kaza yaptık. Bundan ders almayan varsa aramızda çıkıp dürüstçe söylesin ve burda kalsın. 'İkinci yarı çıkıp bu maçı geriden gelip alacağız' diyenler ile devam edeceğiz. Kasımpaşa'nın ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Sadece yüreğinizi ortaya koyun dediklerimi yapın yeter.

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GÜVEN'E ÖZEL TAKTİK


Önde basıp, sürekli üstlerine gideceğiz. Topun olduğu yerde çoğalıp baskı kuracağız. Pas yapmalarına engel olup mutlaka goller bulacağız. Galibiyete herkesten çok inanıyorum. Çünkü hepinize güveniyorum" sözleriyle motive etti.


Sergen Yalçın'ın ilk yarıda sürekli kenardan uyardığı Güven'e de "Rakip kaleye yakın oyna. Kenarlara çapraza kaçma. Yoksa nasıl pozisyon bulacaksın. Oralarda olursan nasıl olsa bir iki top gelir. Birini de gol yaparsın artık" dediği öğrenildi. 2. yarı kaleye yakın duran gurbetçi oyuncu da ilk pozisyonda kafa ile dışarı atsa da ikincisinde hocasının dediği gibi golü yaptı.


Sergen Yalçın, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:41 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bu sözlerle maçı çevirdi: 'Alacağız diyenlerle devam edeceğiz' - Son Dakika Spor
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