Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan! - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan!

47 yaşındaki teknik adam kendi evlerinde oynayacakları Antalya maçı ile birlikte deplasmandaki Denizlispor ve iç sahadaki Konyaspor karşılaşmalarının kritik öneme sahip olduğunu ve bu seriden 9 puan çıkarmanın anlamlı olacağını söyledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan!, System.String[]

47 yaşındaki teknik adam kendi evlerinde oynayacakları Antalya maçı ile birlikte deplasmandaki Denizlispor ve iç sahadaki Konyaspor karşılaşmalarının kritik öneme sahip olduğunu ve bu seriden 9 puan çıkarmanın anlamlı olacağını söyledi. Süper Lig'i en iyi sonuçla bitirmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, siyah beyazlıların futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette yeniden başlayacak maçlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:


YALÇIN: İNANMALIYIZ


"işimizi ciddiye almalıyız. 9 puan çok önemli. Önemli olan ligin son maçına kadar final havasında puan kaybetmemek. Zirvedeki takımların puan kaybetmeyeceğini kim garanti edebilir? Bizim şampiyonluk şansımız az olsa bile ligi zorlayacağız. Taraftarsız maçlar olacak ama inancımızı kaybetmemeliyiz."



Sergen Yalçın, Denizlispor, Konyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 07:38 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan! - Son Dakika Spor
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