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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan rehavet uyarısı!
22 dakika önce
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren futbolcularını uyararak, kendilerine verilen çalışma programına harfiyen uymalarını istedi.
Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren futbolcularını uyararak, kendilerine verilen çalışma programına harfiyen uymalarını istedi.
Liglerin büyük olasılıkla haziran ayında başlayacağını ifade eden Yalçın, "Şu dönemde bizim için en tehlikeli durum, tatil atmosferine girmek. Hepiniz normal idmanlar başladığı an özellikle mental açıdan iyi durumda olmalısınız" diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:52
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