Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Abdulah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Abdulah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüp, Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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