Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor mu?

Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir aydan fazladır süren yeni sözleşme görüşmelerinde şok bir haberle sarsıldı.

Siyah beyazlı yönetim ve taraftarlar, Sergen Yalçın'dan gelecek olumlu cevabı beklerken, eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'den gece saatlerinde gelen tweet'le şoka uğradı. Dilmen, Yalçın'la görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın kendisine çalışmayacağını söylediğini yazdı.