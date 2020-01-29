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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
6 saat önce
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergen Yalçın'ın arşiv görüntuleri (Yeni)
Haber Kodu : 200129078
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