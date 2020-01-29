Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

6 saat önce

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı, System.String[]

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sergen Yalçın'ın arşiv görüntuleri (Yeni)

Haber Kodu : 200129078


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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