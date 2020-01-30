Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın imza töreni için Vodafone Park'a akın akın gelirken, stadın girişinde yoğun kuyruklar oluştu.

Siyah beyazlı taraftarlar, efsane futbolcuları Yalçın'ın teknik direktör olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, Sergen Yalçın'a olan inançlarının tam olduğunu dile getirdiler. Her şeye rağmen Sergen Yalçın'ın elinde sihirli değneği olmadığı kaydeden siyah beyazlı taraftarlar, transferlerin iyi olması gerektiğini belirttiler.

Öte yandan stadyumun içinde de taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla birlikte yeni teknik direktörlerinin imza törenini beklemeye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vodafone Park'taki kuyruktan detaylar

Taraftarların açıklamaları

Stadın içinden görüntüler

Meşale yakan taraftarlardan detaylar

Genel detaylar