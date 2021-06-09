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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imzası bekleniyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imzası bekleniyor

09.06.2021 14:37
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imzası bekleniyor, System.String[]

Rosier ve Ghezzal'ın durumu ne olacakAboubakar'ı alan Al Nassr'dan bu kez de Ghezzal iddiasıArtık iki santrfor transferi zorunlu hale geldiALİ DANAŞ - - Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın imzası, kiralık oyuncuların durumu ve Aboubakar'ın gidişiyle ortaya çıkan...

Rosier ve Ghezzal'ın durumu ne olacak

Aboubakar'ı alan Al Nassr'dan bu kez de Ghezzal iddiası

Artık iki santrfor transferi zorunlu hale geldi

ALİ DANAŞ - -

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın imzası, kiralık oyuncuların durumu ve Aboubakar'ın gidişiyle ortaya çıkan santrfor eksikliğiyle transferde yoğun bir temponun içinde bulunuyor.Sergen Yalçın ile yapılacak yeni sözleşme şu anda taraftarın da en çok beklediği haber konumunda. Her iki tarafın isteğiyle sezon sonuna bırakılan görüşmeler, Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce dediği gibi 'çok kolay atılacak bir imza' haline gelmedi. İmza konusunda şampiyonluk töreninin yapıldığı 19 Mayıs'tan bu yana sonuca ulaşılamaması, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Bunların en başında da tecrübeli teknik adamın 1 yıl için 30 milyon TL istediği ve yönetimin de şu ana kadar 15 milyon TL'ye çıktığı iddiaları geliyor. Beşiktaş yönetimi ise sürekli olarak görüştüğü Sergen Yalçın ile alakalı, para konusunu çok gündeme getirmek istemiyor. Bu konunun taraftar nezdinde de tepkilere ve baskılara yol açacak boyutlara gelmesini istemeyen yönetim, orta yolu bularak anlaşacaklarını ve en geç önümüzdeki hafta bu işi net sonuca ulaştırıp imzaların atılacağını açıklamakla yetiniyor.ROSİER VE GHEZZAL'IN DURUMU NE OLACAKSiyah beyazlı yöneticiler teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmeye uğraşırken, diğer yandan yeni sezon için planlamalara da devam ediyor.İlk olarak Rosier ve Ghezzal'ı yeniden takımda tutmak isteyen yönetim, her iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle de görüşüyor ancak şu ana kadar olumlu sonuçlanan bir görüşme olmadı. Her iki oyuncu öncelikli olarak Beşiktaş'ta oynamak istediklerini sürekli dile getirseler de, Roiser'in kulübü Sporting Lizbon ve Ghezzal'ın kulübü Leicester City'in ilk hedefi oyuncuları satarak para kazanmak.Rosier için Sporting Lizbon'un istediği 4 milyon Euro'ya karşılık 2.5 milyon Euro teklif eden siyah beyazlılar, Portekiz ekibinin indirim yapmasını bekliyor. Ghezzal için de şartları zorlamayı düşünen Beşiktaş kurmayları, oyuncunun kulübüyle olduğu kadar menajeriyle de görüşme halinde. Geçen sezon kiralık olduğu için ücretinin belli bir kısmını ödeyen Beşiktaş, satın alınması halinde tamamını ödeyeceği için yeni şartlar üzerinden anlaşma yapmaya çalışıyor. Cezayirli futbolcunun Leicester'dan 3.5 milyon Euro aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Beşiktaş'a daha düşük rakamlara imza atması pek beklenmiyor. İngiliz kulübünün de şu ana kadar bonserviste indirim yapmadığı gelen bilgiler arasında.ABOUBAKAR'I ALAN AL NASSR'DAN BU KEZ DE GHEZZAL İDDİASIÖte yandan Aboubakar'ı alan Al Nassr'ın bu kez de Ghezzal için girişimlere başladığı iddialarının dolaşmaya başlaması, siyah beyazlıların bu transferde de oldukça zorlanacağı anlamını taşıyor. Şu anda menajer oyunu olup olmadığı netlik kazanmayan iddialara göre, Al Nassr Ghezzal için Leicester City kulübüne iyi bir bonservis teklifi sunacak. Ghezzal, Roiser gibi Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtse de bu transfer süreci de biraz daha uzayacak gibi.ARTIK İKİ SANTRFOR TRANSFERİ ZORUNLU Sakatlığını öne sürerek son 10 maçta oynamayan ve dün Al Nassr'a imza atan Aboubakar'ın gidişiyle, Sergen Yalçın'ın istediği tarzda santrforu kalmayan siyah beyazlılar, artık iki santrfor transferi yapacak.Oldukça geniş bir listeye sahip olan yönetim birçok golcüyle temaslara başladı bile.

Santrfor için Diego Costa ve Ahmed Hassan isimleri İspanya ve Mısır basınında öne çıkan haberler olarak gündemde yer alıyor. Siyah beyazlılar geçmiş yıllarda santrfor transferlerini genelde transferin son günlerinde gerçekleştirmişti.


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Şampiyon, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imzası bekleniyor - Son Dakika Spor


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