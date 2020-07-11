Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kozu Boateng! - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kozu Boateng!

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor.

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor. Pazartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılarda, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda eldeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya sürmek isteyen Sergen Yalçın, forvette Boateng'i oynatmayı düşünüyor.

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Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren, attığı golle skora denge getiren ve hücumda oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Ganalı futbolcu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlıların gol silahı olacak.


Lens sağ beke, Necip ortaya


Kasımpaşa maçında Gökhan Gönül'ün sakatlanmasının ardından sağ beke geçen ve Beşiktaş'ta sahanın en iyilerinden olan Lens, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de sağ bekte forma giyecek. Atiba'nın yokluğunda ise forma Necip'te olacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde Malatya'dan 3 puanla dönmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, hücum gücü yüksek isimlerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor.


Elneny-Necip ikilisini ön liberoda sahaya sürecek olan Yalçın, bu oyuncuların önünde ise Boyd, Diaby, N'Koudo üçlüsünü oynatacak. Kasımpaşa maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getirse de maç boyunca beklentinin altında kalan Güven Yalçın ise, Malatya deplasmanında kulübede olacak.


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:16 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kozu Boateng! - Son Dakika Spor
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