Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sınavı yeni başlıyor!

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la çıktığı Çaykur Rize ve Gaziantep FK maçlarından 6 puan alan Beşiktaş, gelecek 5 haftada çok kritik karşılaşmalar oynayacak.



Siyah beyazlı ekip, bu seride hem zirve yarışı yapan takımlarla hem de ligde kalmak için mücadele veren ekiple karşılaşacak. Kritik 5 haftaya 14 Şubat Cuma günü deplasmandaki Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak Beşiktaş, ardından sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın karşısına çıkacak.



4 FUTBOLCU SINIRDA



Kartal, bu maçların 3'ünü deplasmanda oynayacak. Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak olan siyah beyazlı ekip, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını ise rakip sahalarda yapacak. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında bu rakipleriyle oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlikle 1 yenilgi aldı. Bu haftaki Başakşehir maçına sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'den yoksun çıkacak Kartal'da Burak, Atiba, Caner ve Umut kart sınırında yer alıyor.



