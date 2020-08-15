Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın veto ettiği Nika Ninua'ya PAOK imzayı attırdı!

Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi 2. turdaki rakibi PAOK, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yunanistan temsilcisi, Beşiktaş'ın gündeminde gelen fakat Sergen Yalçın'ın veto ettiği Nika Ninua'yı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu, Yunan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın'ın maliyeti uygun olan Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını, Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.

Dinamo Tiflis altyapısından yetişen Ninua, son 4 sezon A takımda forma giydi. Geçen sezon Gürcistan ekibi ile çıktığı 37 maçta 8 gol-11 asistlik performans gösteren 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon görev aldığı 9 maçta 2 asist yaptı.

Beşiktaş, PAOK deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak. Selanik'te yapılacak karşılaşma 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

Gürcü orta saha oyuncusu, UEFA listesine dahil edilmesi durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek. (Fanatik)