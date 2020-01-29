Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah...

6 saat önce

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah..., System.String[]

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor. Harcama limiti içinde hoca da olduğu için henüz bu sorunu çözemeyen Beşiktaş, Sergen'i de resmen açıklayamadı.


Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın 3 yıllık alacaklarında ısrarcı olması, Sergen ve ekibine de ödenek verilmesi bütçe aşımını doğuruyor. Oğuzhan'ın kiralık gönderilip bütçe açığı yaratılma çabası henüz sorunu gidermedi. Bu durum aşılmaya çalışılıyor.


Sergen bu yüzden 11: 30'daki idmana çıkamayacak. Sorun çözüldüğü an, imza töreni düzenlenip takımın başına geçecek.


Unutulmaz Sergen Yalçın sözleri;


Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen ve 1.5 yıllık sözleşme için el sıkışan Sergen Yalçın'ın henüz kamuoyuna resmi bir şekilde tanıtılmama nedeninin Abdullah Avcı olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:08 
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