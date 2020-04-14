Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var