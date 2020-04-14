Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı - Son Dakika

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Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı
6 saat önce
BEŞİKTAŞ'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.
BEŞİKTAŞ'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı. Olay saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Zincirlikuyu
Sokak'ta bulunan çimenlik alanda meydana geldi. İddiaya göre kahvaltı yapmak için alana gelen Bekir Yılmaz nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu. Bacağından yaralanan Yılmaz polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde yatan yaralıyı bir süre çimenlik alanda aradıktan sonra buldu. Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede delil araması yaptı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:22 Kaynak: DHA
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