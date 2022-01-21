Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Alev alan araç
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 EZ 1044 plakalı otomobil, Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklarda durduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında Barbaros Bulvarı'ndaki trafik akışı kesildi.
Yangının söndürülmesiyle trafik normale dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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