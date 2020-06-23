Beşiktaş'ta seyir haline olan minibüsün üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

- Beşiktaş'ta seyir haline olan minibüsün üzerine ağaç devrildi

İSTANBUL - Şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta seyir halinde olan bir minibüsün üzerine araç devrildi.

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle seyir halinde olan minibüsün üzerine ağaç düştü. Minibüsün içindekiler büyük panik yaşadı. Düşen ağaç parçaları su giderlerini kapatınca cadde göle döndü. Düşme nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İhbar üzerinde ola yerine gelen ekiplerin çalışması ile ağaç aracın üzerinden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı.