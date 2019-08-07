Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladı.
5'e 2 top kapma ve pas ile taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, yarı sahada yapılan minyatür kale maçla tamamlandı.
İspanya'nın Villarreal takımından transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Gary Medel, Necip Uysal ve Douglas Pereira Dos Santos da idmanda yer aldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:30 Kaynak: AA
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