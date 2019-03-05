Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Silahla Yaralama

Beşiktaş'ta Silahla Yaralama

27 dakika önce

Beşiktaş'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Beşiktaş'ta Silahla Yaralama, System.String[]
Beşiktaş'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vişnezade Mahallesi Dibekçi Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga ettiği gruptaki bir kişinin silahla ateş ettiği Yakup K. bacağından yaralandı. Ateş eden kişi ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:05 Kaynak: AA

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