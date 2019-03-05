Beşiktaş'ta Silahla Yaralama
27 dakika önce
Beşiktaş'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Beşiktaş
'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vişnezade
Mahallesi Dibekçi Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga ettiği gruptaki bir kişinin silahla ateş ettiği Yakup K. bacağından yaralandı. Ateş eden kişi ise olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:05 Kaynak: AA
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