BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLARIN ÇEKİLDİĞİ KAVGAYI POLİS AYIRDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLARIN ÇEKİLDİĞİ KAVGAYI POLİS AYIRDI

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada iki grup birbirlerine silah çekti.

BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLARIN ÇEKİLDİĞİ KAVGAYI POLİS AYIRDI, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada iki grup birbirlerine silah çekti. Kavgaya denk gelen ekipler silahlar ateşlenmeden olaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

Beşiktaş, Bayıldım Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar silahlarını birbirlerine doğrulttu. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri kavgayı görerek olaya müdahale etti. Kavgayı ayırmakta yetersiz kalan ekipler olay yerine takviye istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek kavgaya karışanlar ayrıldı. Şüphelilere ait silahlara ise el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan kişilerden detay

- Polis ekiplerinden detay

-Darp edilen taraflardan detay

-Genel ve detaylar


- Yazar
Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
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