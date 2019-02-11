Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

20 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

 

Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma Çıktı. İçeride başlayan tartışma dışarıda da bir süre devam etti. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar konuştu. Bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından, silahı ateşleyen saldırgan olay yerinden özel bir otomobille kaçtı. Yaralanan kişi, özel bir araçla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:41 Kaynak: DHA

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