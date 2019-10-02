Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

22 dakika önce

Beşiktaş'ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı şahsı silahla sırtından yaraladı.

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı şahsı silahla sırtından yaraladı.


Olay, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, apartman önüne gelen kar maskeli bir şahıs bir süre apartman önünde bekledi. İsmi öğrenilemeyen ve apartman sakinlerinden bir kişi, kar maskeli şahsı gördü. Kısa süre içinde apartman önünde kar maskeli şahıs ile apartman sakini şahıs arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonunda kar maskeli şahıs yanındaki silah ile apartman sakinine sırtından ateş etti. Sırtından yara alan şahıs yere yığıldı. Şahsı yaralayan kar maskeli kişi de olay yerinden geçti.


Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.


Polis ekipleri olay yerinde çalışmalara başladı. Olay yerinden kaçan şahıs her yerde aranıyor. - İSTANBUL

Muradiye Mahallesi, Beşiktaş, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Wolverhampton maçı öncesi konuşan Atiba, taraftardan destek istedi!
Abdullah Avcı'nın basın toplantısında Fikret Orman sürprizi Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Dumuru ağır Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]