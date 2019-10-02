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Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı Kar maskeli şahıs 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtıİSTANBUL - Beşiktaş'ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı erkek şahsı silahla sırtından yaraladı.

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kar maskeli şahıs 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kar maskeli bir şahıs tartıştığı erkek şahsı silahla sırtından yaraladı. Şahsı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahsı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Sırtından yaralanan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay akşam 21.OO sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre apartman önüne gelen kar maskeli bir şahıs bir süre apartman önünde bekledi. İsmi öğrenilemeyen ve apartman sakinlerinden bir kişi, kar maskeli şahsı gördü.

Kısa süre içinde apartman önünde kar maskeli şahıs ile apartman sakini şahıs arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonunda kar maskeli şahıs yanındaki silah ile apartman sakinine sırtından ateş etti. Sırtından yara alan şahıs yere yığıldı. Şahsı yaralayan kar maskeli kişi de olay yerinden geçti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Polis ekipleri olay yerinde çalışmalara başladı. Olay yerinden kaçan şahıs her yerde aranıyor.

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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