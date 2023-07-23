Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

23.07.2023 13:41

Beşiktaş'ta alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişi, motokurye Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Saldırı sonucunda Hakan Gülşen hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

BEŞİKTAŞ'ta alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişi, cadde üzerinde durdukları motokurye Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki silahla ateş açtı. Saldırıda Hakan Gülşen hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı.

Olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti ile kuryelik yapan Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşı, cadde üzerinde yanlarına motosikletle gelen ve aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki kişiyle tartışmaya başladı.  Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açtı. Kurşunlar isabet etmesi sonucu kurye ve arkadaşı yaralanarak yere düştü. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.  Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Büyükdere Caddesi, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Yapılacak
13:37 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memurları yakından ilgilendiren konu da var
13:36 Gülben Ergen, Bikinili Fotoğraflarına Gelen Yorumları Yayınladı
13:31 Mayolu pozunu paylaşan Gülben Ergen gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
13:05 Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü
13:01 Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da turistlerin tatili eziyete dönüştü
12:34 İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:31 Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:09 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafı yok
12:07 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, saldırının olduğu il başkanlığına giderek meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 14:05:23. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement