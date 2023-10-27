Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araca zarar verdi

Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinin penceresinden attığı eşya ile sokaktaki 3 araca zarar verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakalayarak hastaneye götürdü.

MASA, SANDALYE, ÇÖP KUTUSU ATTI

Türkali Mahallesi Haremağası Sokak'ta henüz ismi öğrenilemeyen kişi, 5. kattaki evinin penceresinin camını kırdı. Camdan aşağı atılan masa, sandalye ve çöp kutusu park halindeki üç otomobile hasar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İtfaiye ekipleri, binanın önünde tedbir amaçlı hava yastığı açtı. Evin kilitli kapısını açarak içeri giren polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakaladı. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.