 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araca zarar verdi - Son Dakika

Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araca zarar verdi

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:59

Beşiktaş'ta ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, evinin penceresinden attığı masa, sandalye ve çöp kutusuyla park halindeki üç araca zarar verdi. Olayın haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, evin kilitli kapısını açarak içeri girdi ve sinir krizi geçiren kişiyi yakaladı. Sağlık ekipleri ise kişiyi polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürdü.

Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinin penceresinden attığı eşya ile sokaktaki 3 araca zarar verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakalayarak hastaneye götürdü.

MASA, SANDALYE, ÇÖP KUTUSU ATTI

Türkali Mahallesi Haremağası Sokak'ta henüz ismi öğrenilemeyen kişi, 5. kattaki evinin penceresinin camını kırdı. Camdan aşağı atılan masa, sandalye ve çöp kutusu park halindeki üç otomobile hasar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araça zarar verdi

EKİPLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İtfaiye ekipleri, binanın önünde tedbir amaçlı hava yastığı açtı. Evin kilitli kapısını açarak içeri giren polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakaladı. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araça zarar verdi
Kaynak: AA

Beşiktaş, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araca zarar verdi - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 22:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinden eşya atarak 3 araca zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement