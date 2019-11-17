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Beşiktaş'ta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti
6 saat önce
Beşiktaş'ta şirketinin havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düşen iş adamının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta şirketinin havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düşen iş adamının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Cuma günü Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Danışmanlık şirketi sahibi iş adamı Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş adamının ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. - İSTANBUL
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