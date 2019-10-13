Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta slogan atan hdp'lilere polis müdahale etti
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta slogan atan hdp'lilere polis müdahale etti

Beşiktaş'ta slogan atan hdp'lilere polis müdahale etti

54 dakika önce

HDP Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantı sonrasında uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis biber gazi ile müdahale etti.

HDP Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantı sonrasında uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis biber gazi ile müdahale etti. 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıldönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Toplantı öncesi partililer polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında binaya girdi. Toplantının bitmesinin ardından binadan çıkan partililere polis ekipleri slogan atmamaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara aldırmayan HDP'li gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayda 7 kişi göz atına alınarak polis minibüsüne götürüldü.

Beşiktaş'ta slogan atan hdp'lilere polis müdahale etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
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