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Beşiktaş'ta slovan bratislava maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile start verdi.

Beşiktaş'ta slovan bratislava maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile start verdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Burak Yılmaz, ısınma ve 5'e 2 çalışmalarında takımda yer alırken, Oğuzhan Özyakup idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün Süper Lig'de oynanan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında forma giyen oyuncular, sahada koşu ve streching çalışması yaparak idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
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