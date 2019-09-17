Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları

15 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.

Çalışmaya sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları yapılırken, çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla çalışma sona erdi.

Beşiktaş yarın saat 13.00'te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son taktik idmanını TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Narodny Stadı'nda yapacak.

Abdullah Avcı, TSİ 19.30'da maç öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu
Vida'dan kırmızı kart açıklaması Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 13:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]