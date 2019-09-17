Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.


Çalışmaya sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı.


Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları yapılırken, çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla çalışma sona erdi.


Beşiktaş yarın saat 13.00'te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son taktik idmanını TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Narodny Stadı'nda yapacak.


Abdullah Avcı, TSİ 19.30'da maç öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak.


Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:30 
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