Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu

1 saat önce

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Bratislava, Slovakya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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