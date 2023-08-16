Beşiktaş'ta Şoförün Boğazına Sakız Kaçtı, Vatandaş Hayatını Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Şoförün Boğazına Sakız Kaçtı, Vatandaş Hayatını Kurtardı

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:29

Beşiktaş'ta seyir halindeyken boğazına sakız kaçan bir şoför fenalaştı. Trafik polisi ve başka bir vatandaş heimlick manevrasıyla yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Sonunda Sinan Kaya adlı bir vatandaş doğru heimlick manevrasıyla şoförün hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir araç sürücüsünün boğazına sakız kaçtı. Şoförün fenalaşması sonrası bir vatandaş, yaptığı heimlich manevrasıyla şoförü kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ta 10 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde turistleri taşıyan servis şoförü boğazına sakız kaçtığı için bir anda fenalaştı. Şoförün iyi olmadığını farkeden bir trafik polisi, aracı durdurarak yardıma koştu. Polis, şoförün boğazına sakız kaçtığını söylemesi üzerine, heimlich manevrası yapmaya çalıştı. Ancak şoförün boğazına kaçan sakız bir türlü çıkmadı. O sırada başka birisi gelerek o da heimlich manevrasıyla yardım etmeye çalıştı. Ancak o da başarılı olamadı. Şoförün bayılmak üzere olduğunu gören Sinan Kaya adlı bir vatandaş koşarak yardım etmeye geldi. Doğru heimlich manevrası yapan Kaya, şoförü ölümden kurtardı.

Boğazına sakız kaçan şoför 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı!

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün boğazına sakız kaçtığı için fenalaştığı, ardından trafik polisinin aracı durdurarak şoföre yardım ettiği anlar yer alıyor. Şoförün boğazındaki sakızın çıkmaması üzerine olay yerine koşan Sinan Kaya'nın doğru heimlich manevrasıyla şoförü kurtardığı görülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sinan Kaya, Beşiktaş, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Şoförün Boğazına Sakız Kaçtı, Vatandaş Hayatını Kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a sert sözleri
11:47 İBB'den yerel seçim anketi! İmamoğlu'nu en çok zorlayan isim yüzde 46 oyla Selçuk Bayraktar oldu
11:38 Serdar Ortaç'ın "İpleri eline verdim ağzıma etti" dediği eşi Chloe Loughnan konuştu: Türkçem yetseydi güzel cevap verirdim
11:38 Galatasaray, Ziyech transferi için Chelsea ile anlaştı! Dünyaca ünlü yıldız, İstanbul'a geliyor
11:34 İBB'den yerel seçim anketi! İmamoğlu'nu en çok zorlayan isim yüzde 46 oyla Selçuk Bayraktar oldu
11:33 Galatasaray ile Chelsea anlaştı! Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor
11:22 Trabzonspor, Emmanouil Siopis ile Sözleşmesini Feshetti
11:11 Trabzonspor'da Siopis ile yollar resmen ayrıldı! Süper Lig'den bir takıma giderse yandı
10:58 Beşiktaş'ta Şoförün Boğazına Sakız Kaçtı, Vatandaş Hayatını Kurtardı
10:57 Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını peşin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 12:08:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Şoförün Boğazına Sakız Kaçtı, Vatandaş Hayatını Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement