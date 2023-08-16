Beşiktaş'ta Şoförün Boğazına Sakız Kaçtı, Vatandaş Hayatını Kurtardı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir araç sürücüsünün boğazına sakız kaçtı. Şoförün fenalaşması sonrası bir vatandaş, yaptığı heimlich manevrasıyla şoförü kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ta 10 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde turistleri taşıyan servis şoförü boğazına sakız kaçtığı için bir anda fenalaştı. Şoförün iyi olmadığını farkeden bir trafik polisi, aracı durdurarak yardıma koştu. Polis, şoförün boğazına sakız kaçtığını söylemesi üzerine, heimlich manevrası yapmaya çalıştı. Ancak şoförün boğazına kaçan sakız bir türlü çıkmadı. O sırada başka birisi gelerek o da heimlich manevrasıyla yardım etmeye çalıştı. Ancak o da başarılı olamadı. Şoförün bayılmak üzere olduğunu gören Sinan Kaya adlı bir vatandaş koşarak yardım etmeye geldi. Doğru heimlich manevrası yapan Kaya, şoförü ölümden kurtardı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün boğazına sakız kaçtığı için fenalaştığı, ardından trafik polisinin aracı durdurarak şoföre yardım ettiği anlar yer alıyor. Şoförün boğazındaki sakızın çıkmaması üzerine olay yerine koşan Sinan Kaya'nın doğru heimlich manevrasıyla şoförü kurtardığı görülüyor.