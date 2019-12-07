Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ŞOFÖRÜN OTOBÜSE ALDIĞI ÜŞÜYEN KÖPEK KOLTUKTA UYUYAKALDI
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BEŞİKTAŞ'TA ŞOFÖRÜN OTOBÜSE ALDIĞI ÜŞÜYEN KÖPEK KOLTUKTA UYUYAKALDI

6 saat önce

İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOFÖRÜN OTOBÜSE ALDIĞI ÜŞÜYEN KÖPEK KOLTUKTA UYUYAKALDI, System.String[]

BEŞİKTAŞ- İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler dün sabah Beşiktaş'ta kaydedildi. Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü Barbaros Bulvarı'ndaki otobüs durağında üşüyen köpeği gördü. Şoför, köpeği otobüse alarak yoluna devam etti. Köpek bir süre sonra koltuğa çıkarak, uyuyakaldı. Otobüs şoförünün bu tavrı takdir toplarken, bu anları bir yolcu telefonuyla kaydetti. Çekilen video sosyal medyada paylaşılırken, beğeni aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan video


Beşiktaş, İstinye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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