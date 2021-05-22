Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Son Dakika

Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol etti. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük çoğunlukla uyduğu görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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