Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı

14.06.2022 15:28

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren kadın ile erkeğin kimlikleri belli oldu. İlişkiye girenlerin oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu tespit edildi.

Beşiktaş'ta sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı. Kadının oyuncu Z.S., erkeğin ise otel işletmecisi A.E. K. olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

DİZİ OYUNCUSU ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cadde ortasında ilişkiye girenlerin oyuncu Z.S. ile otel işletmecisi A.E. K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Hayasızca hareket etmek' suçundan işlem başlatıldı.

YORUMLAR (1)
  • Nafiye Temiz: Ne ala memleket bütün pisliği yapın sonra hatırlamıyoruz yok böyle ahlaksızlık çok ağır cezalar verilsin tacizci ahlaksızlarla hiçbir farkı yok bunların artık çocuklarımızla dışarı çıkamaz olduk bu pisliklerin yüzünden önceden ahlak masası vardı galiba sadece masası değil ahlakta kalmayacak bişeyler yapılmazsa Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
500
Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement