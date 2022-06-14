Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı

Beşiktaş'ta sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı. Kadının oyuncu Z.S., erkeğin ise otel işletmecisi A.E. K. olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

DİZİ OYUNCUSU ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cadde ortasında ilişkiye girenlerin oyuncu Z.S. ile otel işletmecisi A.E. K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Hayasızca hareket etmek' suçundan işlem başlatıldı.