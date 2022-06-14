Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz

14.06.2022 15:45

İstanbul Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren ve o an verilen tepkilere aldırış etmeyen çift, yaptıkları savunmada aşırı alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını söylediler.

Polisi harekete geçiren olay, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ile ortay çıktı. Beşiktaş'ta yaşandığı iddia edilen görüntüde, bir kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Vatandaşların uyarısına aldırış etmeyen ikilinin bu durumunun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine polis inceleme başlattı.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın, Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirledi. Sokak ortasında bir otomobilin kaputu üzerinde ilişkiye giren ikilinin A.E.K. ile Z.A.S olduğu belirlendi. Her iki isim de gözaltına alındı.

İLK İFADELERİ: OLAYI HATIRLAMIYORUZ

Emniyette ifadesi alınan Z.A.S.'nın aşırı alkollü olduğunu söylediği ve olayı hatırlamadığını belirttiği öğrenildi. Turizmci A.E.A.'nın da benzer ifade verdiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin "Hayasızca hareketler" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz - Son Dakika


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