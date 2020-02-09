Beşiktaş'ta sokakta yaşayan can dostlarına özel bakım - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi soğuk hava ve kar yağışının iyice kendini hissettirdiği bu günlerde sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hayvanlara mama desteği sağlarken, rutin sağlık kontrollerini de hayvan ambulansıyla anında gerçekleştiriyor.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava sonrası Beşiktaş Belediyesi ekipleri, hem vatandaşların hem de sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçlarına koşuyor. Vatandaşların mağdur olmaması için 44 araç ve 180 personelle sahada olan karla mücadele ekipleri dışında, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Sokak Hayvanları Ambulansı'yla Beşiktaş'ın tüm noktalarında kedi ve köpeklerle buluşarak onlara mama desteğinde bulunuyor. Sağlık sorunları olan hayvanlarla da yakından ilgilenen ekipler "Mobivet" aracıyla anında hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akpolat, "Soğuk kış günlerinde, Beşiktaş'ta sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Desteğimize ihtiyaç duyan sokak hayvanları için sizler de belediyemizle iletişime geçebilirsiniz" dedi.