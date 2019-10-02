Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

38 dakika önce

Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı, System.String[]
Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Olay yerini emniyet şeridine alarak incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Muradiye Mahallesi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı'nın basın toplantısında Fikret Orman sürprizi
Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Son Dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçının Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 23:55:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]