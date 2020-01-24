Beşiktaş'ta 'Sömestr Çocuk Festivali' yarın başlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 'Sömestr Çocuk Festivali' yarın başlıyor

6 saat önce

Beşiktaşlı çocukların hem eğlenip hem de bilgileneceği 'Sömestr Çocuk Festivali' başlıyor.

Beşiktaş'ta 'Sömestr Çocuk Festivali' yarın başlıyor, System.String[]

Beşiktaşlı çocukların hem eğlenip hem de bilgileneceği 'Sömestr Çocuk Festivali' başlıyor. Akatlar Kültür Merkezi'nde yarın başlayacak festival, 25-28 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak devam edecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da festivalin ilk gününde çocuklarla bir araya gelecek.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ara tatile girmesine sayılı günler kala Beşiktaş Belediyesi de çocuklar için 'Sömestr Çocuk Festivali' düzenliyor. Akatlar Kültür Merkezi'nde yarın başlayacak festivalde çocuklar, özel olarak hazırlanmış atölyelerde hem eğlenip hem de bilgi sahibi olacak.

25-28 Ocak tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek festivalde çocuklar, Dev Van de Graaff jeneratörü, Bilim Parkı, Stem Atölyeleri, Plenataryum ve Bilim Partisi ile bilgilenerek sömestr tatilini dolu bir şekilde geçirecekler. Festivalin eğlence kısmında farklı film gösterimleri düzenlenecek. 25 Ocak'ta 'Alvin ve Sincaplar 2' filmi, 26 Ocak'ta 'Buz Devri 5', 27 Ocak'ta 'Şirinler Kayıp Köy' ve 28 Ocak'ta ise 'Arabalar 3' filmi gösterime sunulacak. Sömestr Çocuk Festivali Beşiktaş'ta yaşayan tüm çocukları bir araya getirecek.


Akatlar Kültür Merkezi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
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