Beşiktaş'ta son 8 sezonun en kötü serisi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta son 8 sezonun en kötü serisi

6 saat önce

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, sekiz yıl aradan sonra ilk defa üst üste dört resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş'ta son 8 sezonun en kötü serisi, System.String[]

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, sekiz yıl aradan sonra ilk defa üst üste dört resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 kaybettikten sonra evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen ve ardından kupada 24 Erzincanspor'a aynı skorla kaybeden siyah beyazlı ekip derbiden de boynu bükük ayrıldı. Bu seride kalesinde 11 gol gören Beşiktaş sadece 1 gol atabildi. Beşiktaş bu durumu son olarak 2011-2012 sezonunda yaşamıştı. Kartal söz konusu sezonun ikinci yarısında Avrupa'da Braga ve A. Madrid, ligde de Trabzon ve G. Saray'a mağlup olmuştu.


99 PUANDA 19!


Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan bu yana dış sahada oynadığı derbilerdeki istikrarsız sonuçmarına devam etti. Söz konusu sezondan beri F. Bahçe ve G.Saray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 4'ünü kazanabildi. Dış sahadaki 7 derbi maçını berabere tamamlayan Beşiktaş, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi.


Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:42 
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