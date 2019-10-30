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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz..., System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.


Kulüp yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.


Antalya deplasmanında devreyi kapatan Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Douglas'ın oynaması beklenmiyor.


Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, minik kale maç ve yarı sahada çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.


Bir grup Beşiktaş taraftarı antrenmanı izlerken teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Burak Yılmaz, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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