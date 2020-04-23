Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor mu? Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda ilk adımı atarak oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyen yönetim, tüm futbolcularla bu konudaki görüşmelerini tamamladı. Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi'nin, Katalan devi Barcelona'yı örnek göstererek yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediği bildirildi. Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz'ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır takındığı ortaya çıktı.









LÜTFEN BANA İNDİRİMLE GELMEYİN



Kara Kartal'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanan 34 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yaptığı son görüşmede, "Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin" sözlerini sarf ederek konuyu adeta kestirip attığı öğrenildi. Bu şok ifadelerin ardından görüşmeyi sonlandıran idareciler, ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'yle de durumu paylaştı. Konuyu değerlendiren yönetimin, "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum belli. Şartlarımızı kabul edenle yola devam ederiz. Ancak koronavirüse rağmen indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir" kararını aldığı kaydedildi. Konuyla ilgili olarak Burak'la en yakın zaman içerisinde yeni bir görüşme yapılacağı ve bu kararın kendisine de bildirileceği ifade edildi.



SON DAKİKADA GELEN SÖZLEŞME



Siyah-Beyazlılar'a 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde katılan Burak Yılmaz, 1,5 yıllık macerasında 36 maça çıkıp 23 gollük performans sergilemişti. Normal şartlarda sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcunun kontratı, önceki Başkan Fikret Orman tarafından seçim öncesinde 2021 yılına kadar uzatılmıştı. Orman'ın görevi bırakmasına rağmen böyle bir harekette bulunması, Gökmen Özcan yeni yönetimde de büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.