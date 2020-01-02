Beşiktaş'ta son dakika! Volkan Babacan.... | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta son dakika! Volkan Babacan.... | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta son dakika! Volkan Babacan.... | Transfer Haberleri

6 saat önce

Loris Karius'a alternatif arayan Beşiktaş, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ı listeye aldı.

Beşiktaş'ta son dakika! Volkan Babacan.... | Transfer Haberleri, System.String[]

Loris Karius'a alternatif arayan Beşiktaş, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ı listeye aldı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sorunlu mevkiilerden biri ise kaleydi. Alman file bekçisi Loris Karius'un, alternatifsiz olması nedeniyle teknik heyet bu bölgede dönem dönem sıkıntılar yaşıyordu. Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ı, listeye aldı.


1.5 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki eldiven için kısa süre içerisinde harekete geçilmesi planlanıyor.


Adaş Volkan'ın hikayesini izliyoruz;

Volkan Babacan, Loris Karius, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:38 
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