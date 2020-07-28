Beşiktaş'ta stopere Dede sürprizi!

Siyah Beyazlı ekip, Dede için menajerler aracılığıyla görüşmelere başladı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden olan ancak 2. Lig'de mücadele eden Cruzeiro'da forma giyen Dede, Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesine girdi.

Cruzeiro ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan 32 yaşında ve 1.92 cm boyundaki stoper için menajerler aracılığıyla görüşmelerin başladığı bildirildi.

Hava toplarında oldukça etkili olduğu bilinen Dede'nin de kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. (Fanatik)