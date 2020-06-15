Beşiktaş'ta 'stresle topyekün mücadele hareketi' başladı - Son Dakika

Beşiktaşlıların hep birlikte iyileşeceğini dile getiren Başkan Rıza Akpolat, Uzman klinik psikolog İbrahim Eke ile bir araya gelerek projenin Beşiktaşlılara sağlayacağı katkıları konuştu. Projeyi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Rıza Akpolat detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını süreciyle birlikte birçok çalışma gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, ülkemizde başlayan normalleşme adımları kapsamında yeni bir projeye daha imza atarak, ilçede 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemini başlattı. Yeni başlatılan çalışma kapsamında uzman psikologlarla 'Beşiktaş Halk Sağlığı Dijital Merkezi'nde stresle mücadele kurulu oluşturuldu. Uzman klinik psikologlarla parklarda düzenlenecek etkinlerde bir araya gelecek olan vatandaşlar, sonrasında uzmanlarla birebir görüşme talep ederse randevu alarak online ya da yüz yüze görüşebilecek. Uzman klinik psikologlar bu çalışmalarla salgın sürecinin yansımalarını en aza indirmeye çalışacak. Proje kapsamında parklarda sosyal mesafeli etkinlikler, belirli noktalarda yoga gibi stresten uzaklaştıran aktiviteler gerçekleştirilecek. Müziğin iyileştirici gücünden de yararlanılarak vatandaşlar ilçenin pek çok yerinde müzisyenlerle bir araya getirilecek.

Stresle mücadele dönemine geçildiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ''Salgın sürecinde artık yeni bir aşamadayız. Şimdi Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi' başlatıyoruz. Uzman psikologlarımızla özel bir program oluşturduk. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz; müzik, spor, gezi ve terapinin onarıcı etkisiyle hep birlikte iyileşeceğiz." dedi.

'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi'nin Beşiktaşlılara sağlayacağı fayda üzerine Uzman Klinik Psikolog İbrahim Eke ile konuşan Başkan Rıza Akpolat komşularının merak ettiği soruları ve yapılacak çalışmaları Eke'ye sordu.

Uzman Psikolog İbrahim Eke de herkesin belirsizliklerle dolu, kaygı veren bir süreçten geçtiğini belirterek şunları dile getirdi; "Zorlu bir 3 ayın ardından hazırladığımız psiko-sosyal destek programıyla salgının uzun vadeli hasarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadele henüz bitmedi. Belki ikinci dalga veya daha başka olumsuz süreçler yaşanacak. Dolayısıyla belediyemizin bugün yaptığı, ilerdeki hasarları ve zorlukları azaltmaya yönelik olan çalışmalardır. Buna bir şekilde koruyucu halk sağlığı önlemleri de diyebiliriz."