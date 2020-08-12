Beşiktaş'ta su borusu patladı, yollar göle döndü - Son Dakika

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de çalışma yapan iş makinası su borusunu patlattı. Fışkıran su binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Cadde adeta göle dönerken o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Dereboyu Caddesi üzerinde yeraltındaki elektrik arızasını gidermek için kazı çalışması yapan iş makinası şebeke suyu borusunu patlattı. İş makinasının deldiği borudan su fışkırmaya başladı. Cadde bir anda göle dönerken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fışkıran tayzikli su olay yerindeki bir binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Altyapı çalışması yapan ekiler boruyu patlatan iş makinası ile suyu bastırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği ekipleri, polis ekipleri gelene kadar vatandaşların zarar görmemesi için çevre güvenliğini sağladı. Haber verilmesi üzerine bölgedeki şebeke suyu kesilerek önlem alındı. Ekipler daha sonra olay yerine gelerek patlayan borunun tamiri için çalışma yaptı.