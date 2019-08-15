BEŞİKTAŞ'TA SÜPER KUPA KUTLAMALARI
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BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi.
BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. Kupayı kazanan Liverpool taraftarı Beşiktaş'ta eğlendi. Taraftarlar sloganlar attı, şarkılar söyledi. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı