Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA SÜPER KUPA KUTLAMALARI
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BEŞİKTAŞ'TA SÜPER KUPA KUTLAMALARI

36 dakika önce

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi.

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. Kupayı kazanan Liverpool taraftarı Beşiktaş'ta eğlendi. Taraftarlar sloganlar attı, şarkılar söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:31 Kaynak: DHA
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