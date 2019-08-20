Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz transfer
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Beşiktaş'ta sürpriz transfer

1 saat önce

Konoplyanka askıda, N'Koudou için anlaşma tamamAli DANAŞ / - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer, System.String[]

Konoplyanka askıda, N'Koudou için anlaşma tamam

Ali DANAŞ/ - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oldukça hareketli saatler yaşanıyor.
Sol açık için düşünülen ve görüşmelerin sürdüğü Konoplyanka ile daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen resmi görüşmelerde oyuncunun artan istekleri dolayısıyla bu transferi askıya alan Beşiktaş, başka bir oyuncuya yöneldi. İki gündür İngiltere'de olan başkan Fikret Orman, bizzat yaptığı görüşmeler sonrası Tottenham ile Kevin N'Koudou'nun transferinde anlaşma sağladı.
Bir sezon kiralanacak olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kariyerinde Tottenham'ın yanı sıra Nantes, Marsilya ve Monaco gibi takımlar da bulunuyor.


Tottenham, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
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