BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YAN YATTI: 2 YARALI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce refüje çarptı ardından da yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kadın sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi, Yeşilçimen Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Yavuz'un kullandığı 34 CUG 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada Özge Yavuz otomobilde sıkıştı.

YAVUZ'UN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Özge Yavuz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada Özge Yavuz ağır yaralanırken Burak Zeki Kara ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.