BEŞİKTAŞ'TA SÜRÜCÜYÜ ŞİKAYET EDEN YOLCU SALDIRIYA UĞRADI

BEŞİKTAŞ'ta, İETT otobüsüne binen yolcu, tartıştığı otobüs şoförünü Beyaz Masa'ya şikayet etti. Bunun üzerine şoför ve plaka sahipleri olduğu iddia edilen bir grup, otobüsten inen yolcuya saldırdı. Yolcu ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre; Emir Aygün, Eyüpsultan'dan Beşiktaş'a gitmek için Şehnaz Caddesi Durağında beklemeye başladı. Ancak Gaziosmanpaşa - Beşiktaş arasında sefer yapan 55B kodlu İETT otobüsü şoförü, durağa geldiğinde Aygün'ü almayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine bir sonraki durağa koşan Aygün, otobüse bindiğinde şoför ile tartışmaya başladı. Şoförün kendisini otobüsten indirmeye çalıştığını iddia eden Aygün, tartışmanın ardından İBB'nin şikayet hattı 153'ü arayarak otobüs şoförü hakkında şikayette bulundu. Dolmabahçe - Tünel Durağında inen Emir Aygün'ün otobüsün önünü keserek dışarıda kendisini bekleyen bir grup ile karşılaştı. Geldikleri araçtan inen grup ile otobüs şoförü, yolcu Aygün'ün üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı. Bu sırada Emir Aygün de o anları cep telefonuyla kaydetti. Otobüsten inen yolcular araya girmesiyle, saldırgan grup uzaklaştı.

"KOLUMDAN TUTUP ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"Yaşadığı olay anlatan Emir Aygün, "Şehnaz Caddesi otobüs durağında yaklaşık yarım saat bekledim. Otobüs durağa geldiğinde şoförle göz göze geldik. El kol işareti yaptım ama beni almadı. Bir sonraki durağa kadar otobüsün peşinden gittim. Otobüse bindim, 'Durakta beni gördünüz, neden almadınız?' diye sordum. Görmediğini söyledi. 'El kol işareti yaptım, göz göze geldik, nasıl görmedin?' dedim. 'Ben istediğimi alırım' dedi. Koltuğundan kalkıp kolumdan tutarak beni aşağıya indirmeye çalıştı. Bana vuracakmış gibi üzerime yürüdü. Otobüsteki yolcular da şoföre tepki gösterdi. Ben kartımı bastım, oturdum. O sırada Beyaz Masa'yı aradım. Otobüsün kodunu vererek şikayetçi oldum. Şoför de bunu duymuş. Beşiktaş istikametine giderken durakta indim. Otobüsün önünü farklı bir araç kesti. ya plaka sahipleri ya da şoförün tanıdıklarıydı. Benim peşimden şoför de otobüsten indi. Beni kolumdan tuttu. Aracın içinden 4-5 kişi indi. 'Kime şikayet ettin?' diye sorup beni araca bindirmeye çalıştılar. 'Bizle geleceksin, karakola gideceğiz' dediler. Onlar bana müdahale edince ben de kamerayı açtım. Video çektiğimi görünce bana küfürler, hakaretler ederek koluma vurdular. Telefonu elimden almak istediler. Kesinlikle şikayetçi olacağım. Bu yaşadığım olumsuzluk yüzünden diğer otobüs şoförlerinin kötülenmemesi için şikayetçi olacağım" dedi.